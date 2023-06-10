وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. اعرف الشروط المطلوبة

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في الإعلان رقم 2 لسنة 2023، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف مهندسين كهرباء قوى وفنيين كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام «الورادي» طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس كهرباء قوى 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «مهندس تخصص كهرباء قوى» وهي كالتالي:

- أن يكون حديث التخرج.

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد.

- مقيد بنقابة المهندسين.

- ألا يزيد السن عن 32 سنة عند التقدم

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» وهي كالتالي:

- أن يكون حاصل علي دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء,

- ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفي منها إعفاءً نهائيًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عدد من المستندات يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف وهي كالتالي:

- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الآتي:

- صورة شخصية حديثة.

- صورة من شهادة التخرج.

- شهادة القيد بالنقابة (للمهندسين فقط).

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

- 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي (وجهين).‏