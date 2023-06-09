س وج.. كل ما تريد معرفته عن وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2023

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها للتعاقد مع عدد من الوظائف الفنية للتعاقد معها للعمل بمواقع الشركة المختلفة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 وطبقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

«الوطن» تنشر ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على شكل «س وج» كل مايود معرفته عن نوعية وطبيعة وتخصصات الوظائف التي أعلنت عنها الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء مصر وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023

- ماهي نوعية الوظائف التي أعلنت عنها الشركة المصرية لنقل الكهرباء؟

وظائف فنية متخصصة تشمل مهندسي كهرباء قوى وفنيي كهربا.

- ماهي نوعية المؤهلات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس؟

بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مؤهل لابد أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية.

- وماهي نوعية المؤهلات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء؟

ان يكون حاصلا على دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات شعبة كهربية أومعهد فني صناعي شعبة كهرباء.

- هل هناك شروط مطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس؟

أن يكون المتقدم حديث التخرج وحاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد ومقيد بنقابة المهندسين.

- وماهي الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء؟

أن يكون حديث التخرج وحاصلا على دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات شعبة كهربية أومعهد فني صناعي شعبة كهرباء.

- ماهي آلية ونوع التعيين من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع المتقدمين لشغل وظائف «المهندسين كهرباء قوى - الفنيين»؟

سيتم التعاقد مع ممن اجتازوا الاختبارات التي ستجريها الشركة سواء من «المهندسين كهرباء قوى أو الفنيين» بنظام المكافأة الشاملة، وطبقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

- هل حددت الشركة المصرية للنقل في الإعلان سنا معينا؟

ألا يزيد السن عن 32 سنة عند التقدم لمهندس كهرباء قوى وعن 30 سنة لفني الكهرباء.

- هل هناك شروط أخرى حددتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الإعلان يجب أن تتوافر في المتقدمين؟

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها إعفاء نهائي

- أن يكون مصري الجنسية

- اجتياز الاختبارات المطلوبة

- يتم التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي

- هل طلبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في الإعلان مستندات معينة يجب أن يتقدم بها الراغبون من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس كهرباء قوى أو فني كهرباء؟

- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقا بها الآتي:

* عدد 1 صورة شخصية حديثة

* 2 صورة من شهادة التخرج

* شهادة القيد بالنقابة المهندسين فقط

* صورة من شهادة الميلاد

* صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية

* 6 صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين

- ماهي طريقة التقديم لشغل الوظائف للتخصصات المطلوبة «المهندسين كهرباء قوى - الفنيين كهرباء» وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023؟

يتم التقديم للراغبين في شغل الوظائف من خلال رفع ملف بصيغة pdf‏ للمستندات على موقع الشركة الرسمي «https://eetc.gov.eg‏».

- هل حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مدة معينة يلتزم بها المتقدمون؟

يتم التقديم من قبل الراغبين في شغل وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة سبعة أيام اعتبارا من تاريخ اليوم "الجمعة" 9 من شهر يونيو الجاري 2023 وحتى نهاية يوم 15 من شهر يونيو الجاري.