المشدد 7 سنوات للمتهم بالتعدي على أحد الأشخاص وسرقته في العجوزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدي على محامٍ ومحاولة سرقته بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال.

المتهم تعدي على ضحيته وسرقه

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في العقد الثالث من عمره بالتعدي على المجني عليه الذي يعمل محاميًا بالضرب مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض «سكين» وسرقة مبلغ مالي منه قدره 50 ألف جنيه بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وتلقي قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تعرض محامي للاعتداء بالضرب على يد أحد الأشخاص بدائرة القسم باستخدام سلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي منه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.