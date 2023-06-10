ضعف المياه في منفلوط بأسيوط لمدة 11 ساعة لأعمال الصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادى الجديد، عن ضعف المياه عن مدينة منفلوط والقرى التابعة لها، خلال أعمال تركيب محبسي السحب والطرد داخل المحطة المرشحة، وذلك لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباح الأحد.

أرقام التواصل مع الشركة

‏كما أعلنت الشركة في بيان لها، عن توافر بدائل الآبار الارتوازية،‏ موضحة أنه على العملاء اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن للعملاء التواصل من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو على الأرقام 01280733990، و01285000125، والواتساب 01206179891.

توفير مياه نقية للمواطنين

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأسيوط، أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة ضعف المياه.