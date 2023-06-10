انهيار الفنانة منال عبداللطيف في جنازة والدتها

شُيعت جنازة والدة الفنانة منال عبداللطيف، منذ قليل، من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور ابنتها وعدد من أفراد العائلة.

انهيار منال عبداللطيف

ودخلت الفنانة منال عبداللطيف في حالة من البكاء والانهيار بمجرد رؤيتها لجثمان والدتها عندما وصل الى المسجد لصلاة الجنازة عليه وحاول من حولها تهدئتها ولكن سيطرت مشاعر الحزن عليها.

وظلت الفنانة منال عبداللطيف تردد كلمات تعبر من خلالها عن افتقادها لوالدتها وسط دموعها التي لم تتوقف.