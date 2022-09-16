رئيس الوزراء الكندي يكرر دعم «أوتاوا» المستمر لأوكرانيا

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى «كييف» قبل فصل الشتاء.

ومنذ فبراير من العام الجاري 2022، قدمت كندا، 473 مليون دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقال مكتب ترودو في بيان، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الكندي، كرر دعم «أوتاوا» القوي المستمر لـ«كييف»، بما في ذلك المساعدة العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

من جانبها، قالت «المفوضية الأوروبية»، إن دول أوروبا يجب أن تأخذ الطلبات الأوكرانية بتسليم الدبابات على محمل الجد، وأشارت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لين، لصحيفة «بيلد» الألمانية، إلى أنه من الضروري تزويد «كييف» بأي أسلحة تحتاجها، ودعم السلطات الأوكرانية بأموال بـ 5 مليارات يورو.

أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لـ«كييف» منذ فبراير

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة لـ«البيت الأبيض»، تم إرسالها إلى الخارجية، حزمة أسلحة جديدة بقيمة 600 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقدمت «واشنطن» لأوكرانيا، منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية» في 24 فبراير الماضي، أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

وأذن بايدن، بالمساعدات باستخدام سلطة رئاسية تتيح له السماح بنقل فائض الأسلحة من مخزونات بلاده، فيما أشارت المذكرة إلى أن المال سيستخدم في التدريب العسكري.

توقعات باحتواء حزمة الأسلحة على المزيد من «هيمارس»

وقالت عدة مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إن من المتوقع أن تحتوي الحزمة على المزيد من أنظمة «هيمارس» الصاروخية، فيما أشار مصدران، إلى أن حزمة الأسلحة ستشمل أيضا ذخيرة لمدافع «الهاوتزر».

وأضافت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن من بين ما تتضمنه الحزمة الجديدة، أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.وأوضحت الرئاسة الأمريكية«البيت الأبيض» في بيان، إن الحزمة تشتمل على معدات وخدمات وتدريب عسكري.

ألمانيا: إرسال منظومتين جديدتين من الراجمات «مارس 2»

وأعلنت «برلين»، أنها لن تزود حاليا أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»، لكنها ستمدها قريباً جداً بآليات مدرّعة، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، في مؤتمر صحفي، إنه يجب وضع سريعا في متناول أوكرانيا تجهيزات عسكرية أخرى.

وأشارت لامبريخت، إلى إرسال منظومتين جديدتين من راجمات الصواريخ «مارس 2» و200 صاروخ، فيما ستتلقى «كييف»، 50 آلية نقل من طراز «دينجو».

من جانبه، قال السفير الروسي لدى «واشنطن»، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات التي تفرضها واشنطن تضر بالمصالح الأمريكية نفسها وبآفاق تعافي الاقتصاد العالمي، مضيفا في تعليق على فرض قيود منتظمة ضد روسيا، إن الولايات المتحدة تقفز في دوائر مثل راعي بقر ضعيف البصر، وتطلق النار دون تحديد أهداف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح أنطونوف، أن عقوبات «واشنطن» على «موسكو» لا يمكن أن تؤثر على النهج والموقف الروسيين.

بدورها، بحثت وزيرة خارجية جمهورية «دونيتسك» الشعبية، ناتاليا نيكونوروفنا مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد في مقر السفارة السورية في «موسكو» مجالات التعاون الثنائية بين الجانبين.