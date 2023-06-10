شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: «أتمني أن تمتلئ حياتك بالضحك»

احتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب، اليوم السبت، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «إنستجرام».

شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وشاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها بصورة لابنتها نور عمرو دياب من طفولتها وعلقت عليها، قائلة: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أتمني أن تمتلئ حياتك بالضحك والسعادة.. بحبك».

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، شاركت مؤخرا في مسلسل «وبينا معاد»، بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم مدحت صالح وصبري فواز ووفاء صادق ومحمد سليمان وبسمة وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

أما على صعيد السينما، فيعرض لها في دور العرض الآن، فيلم مغامرات كوكو، الذي شاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وأوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب ناصر وإخراج إسماعيل فاروق.