شيرين رضا عبر قناة الوثائقية: والدي كان يذهب للسينما 12 مرة لتعلم خطوة رقص واحدة

قالت الفنانة شيرين رضا، إن والدها كان يذهب للسينما 12 أو 13 مرة فقط لكي يتعلم خطوة رقص واحدة.

وأوضحت رضا خلال عرض قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «فرقة رضا»، أن شقيق والدها علي رضا كان فنانا بكل المقاييس لكن كان يفكر أكثر من والدها، متابعة: «بابي كان فنان وخلاص، وكان بينصحه نصائح بتنفعه».

من جانبه، قال نبيل مبروك، من مؤسسي فرقة رضا، إنه في يوم كانت هناك فرقة أرجنتينية ترقص في الأوبيرش، وبعد العرض حرصوا على الدخول في الكواليس لتحيتهم، ومدير الفرقة قال لمحمود رضا إن لديه شخصا أصاب قدمه شد عضلي ولا يستطيع الرقص فطلب منه أن يكون بديلا عنه، فوافق.

ولفت إلى أن محمود رضا دخل مع الفرقة لإجراء البروفتات، وخلال سفرهم اصطحبوه معه في جولة أوروبية.