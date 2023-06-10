السيطرة على حريق كمية من الأخشاب غرب الإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق أخشاب بجوار مزلقان القباري بحي غرب، دون إصابات، واقتصرت الخسائر على الجانب المادي فقط.

حريق أخشاب في القباري

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القباري، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بسرعة التعامل مع الحادث.

وأكدت رئيس حي غرب الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه فور ورود بلاغ عن نشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القباري تم التواجد والتعامل الفوري.

السيطرة على حريق أخشاب

وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وذلك بوجود الدفاع المدني والحريق والأجهزة المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع حي غرب.

وتباشر جهات التحقيق المعنية بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق أخشاب بجوار مزلقان القباري، دون وقوع إصابات، لمعرفة أسباب نشوب الحريق ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق مع سماع أقوال شهود عيان الواقعة.