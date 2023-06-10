موعد صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023.. استعدادات مكثفة بالمساجد والساحات

أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023، وذلك بالتزامن مع استعدادات مديرية الأوقاف بتجهيز المساجد في مدن ومراكز المحافظة، الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

موعد صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023

وأكدت هيئة المساحة أن موعد صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023 في تمام الساعة 6:34 صباحا، حيث تبدأ الساحات في استقبال المواطنين، وحتى بدء شعائر الصلاة.

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023 عن المحافظات الأخرى، بحسب الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، موضحا أن جميع المساجد المخصصة لصلاة الجمعة تم تحديدها لأداء صلاة العيد، وجار التنسيق مع مديري إدارات الأوقاف في جميع مدن المحافظة لتجهيز وإعداد جميع ساحات الصلاة والمساجد الرئيسية ومراجعتها من خلال مفتشي المديرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات المقررة من الوزارة.

صلاة عيد الأضحى بمطروح 2023

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مديرية الأوقاف، بسرعة الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى في جميع المراكز والمدن والقرى والبالغ عددها 56 قرية بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.