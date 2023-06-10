موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة قنا 2023.. «الأوقاف» تستعد بتجهيز المساجد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة قنا 2023، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يكون أول أيامه الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة قنا 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444هجرية يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، وتكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، وعيد الأضحى المبارك 2023 الأربعاء 28 يونيو، موضحا أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بمحافظة قنا الساعة 6:24 صباحا.

عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظة قنا

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، في تصريحات صحفية، إن المديرية على استعداد كامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظة قنا.

وأضاف إن المديرية عقدت اجتماعا كبيرا مع مديري الإدارات في المدن والقرى الكبرى، لتجهيز الساحات والمساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بمحافظة قنا، مؤكدا أنه تم التشديد على الأئمة لتنفيذ تعليمات الوزارة والخطابة المقررة في عيد الأضحى المبارك ، وأداء الصلاة في موعدها.