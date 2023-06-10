موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع مدن ومحافظات مصر وتفاصيل الإجازة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع مدن ومحافظات مصر يهم كثير من المواطنين، خاصة المقيمين في محافظات أخرى، حيث يحل العيد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وبينما يستعد ملايين المصريين لشراء الأضاحي وملابس العيد، أعلنت الحكومة عن موعد وعدد أيام إجازة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع مدن ومحافظات مصر

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان سابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع مدن ومحافظات مصر، بحسب الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد والتي تبدأ وتنطلق من طابا.

وطرح الآلاف سؤالًا حول كم يوم يتبقى على عيد الأضحى المبارك؟، وهو ما أجاب عنه معهد البحوث الفلكية بأنّ موعد عيد الأضحى 2023 في مصر تبقى عليه نحو 17 يومًا وعدة ساعات من الآن، بينما يوافق موعد وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

ويحل موعد عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري، بينما يوافق تاريخ عيد الأضحى هجري 10 ذي الحجة عام 1444 هجرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباح يوم 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة

ويحل موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة في تمام الساعة 6:22 دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية

ويبدأ موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية في تمام الساعة 6:24 صباح يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا.. في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ.. 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم.. 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم.. 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا.. 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج.. 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو سمبل.. 6:37 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة.. 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة.. 6:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح.. 6:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم.. 6:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية.. 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين.. 6:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط.. 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب.. 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع.. 6:10 صباحًا.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان سابق، أنّ أجازة عيد الأضحى تبدأ يوم وقفة عرفة الموافق الثلاثاء 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 1 يوليو المُقبل.