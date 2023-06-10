موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية 2023.. 1700 مسجد تستقبل المصلين

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القليوبية، موضحا أن الصلاة تكون بعد شروق شمس أول أيام العيد بـ20 دقيقة، حيث تبدأ التكبيرات منذ صلاة الفجر وحتى انتهاء الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القليوبية

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقليوبية، الساعة 6:21 صباحا، حيث يؤدي ملايين المواطنين الصلاة في مساجد المحافظة، والتي يبلغ عددها 1700 مسجد خصصتها مديرية أوقاف القليوبية لأداء صلاة العيد في كل مراكز ومدن المحافظة، وفق تصريحات الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2023 في القليوبية

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التنبيه على المساجد بفتح أبوابها لبدء تكبيرات العيد والصلاة بوجود إمامين أساسي واحتياطي لإقامة الصلاة في موعدها بـ1700 مسجد.