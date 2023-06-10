حالة الطقس غدا في مصر وموعد عودة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 10 يونيو الجاري، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تستقر حالة الطقس غدا ويستمر استقرار الأحوال الجوية على مدار يوم الإثنين أيضا، لتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فمن المتوقع عودة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وشمال الصعيد.

ويصاحب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء أمطارًا خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 33 درجة للعظمى و 23 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 28 درجة للعظمى و 20 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

- شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و 24 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 39 درجة للعظمى و 28 درجة للصغرى.