موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. تحذير من التعرض للشمس

أجواء غير مستقرة ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت موجة حارة وأيضا عاصفة ترابية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، لتكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجه الحارة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم السبت، تتراجع درجات الحرارة، ويبدأ استقرار الطقس بشكل كبير، موضحة أن سبب انكسار الموجة الحارة هو تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشرقية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، في معظم محافظات الجمهورية، إضافة إلى التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لتتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة بين 33 و34 درجة مئوية.

موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجه الحارة

وبالنسبة لموعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة، أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع انعدام فرص نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، ليسود طقس مستقر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع الحالي.

انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل

أوضحت منار غانم، أنه ومع اقتراب فصل الصيف، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، ويكون من الطبيعي الشعور بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في فترات النهار، وتنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مقارنة بالأيام الماضية، وتتراوح ليلا بين 22 و23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ليسود طقس معتدل ولطيف خلال تلك الفترات.

نصائح «الأرصاد» لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأشارت إلى عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنون لتجنب الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كالتالي:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

- ارتداء قبعة حال الاضطرار إلى التعرض لأشعة الشمس.

- تناول كميات مناسبة من المياه للتقليل من الشعور بالعطش وارتفاع درجات الحرارة.

- متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لتجنب الظواهر الجوية المتغيرة التي تحدث في فصل الربيع، خاصة تلك التي لم نعتد عليها التي تحدث نتيجة التغيرات المناخية.