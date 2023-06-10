حالة الطقس اليوم.. بدء تحسن الأحوال الجوية في كل المحافظات

موجة من الطقس السيئ وصلت إلى حد العاصفة الترابية صاحبها سقوط أمطار رعدية شهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، جعلت المواطنين يتساءلون عن موعد تحسن حالة الطقس، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحراراة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية بداية من اليوم السبت، إذ تتوقف حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتقل فرص سقوط الأمطار الرعدية التي شهدتها البلاد الساعات الماضية.

وتأتي درجات الحرارة اليوم كما يلي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 -