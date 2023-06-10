الأفلام المصرية تسجل ارتفاعا نسبيا في شباك التذاكر.. و«شوجر دادي» يتصدر

شهدت إيرادات الأفلام المصرية ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة عن يوم الخميس، حيث سجلت 751 ألف جنيه عن الجمعة 9 يونيو مقابل 603 ألف جنيه عن الخميس 8 يونيو، وذلك عن إجمالي عرض 9 أفلام في دور العرض السينمائي، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول غرفة التوزيع داخل غرفة صناعة السينما.

حافظ فيلم «شوجر دادي» على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق 329 ألف جنيه بدلا من 263 ألف جنيه، أما فيلم الرعب «يوم 13» شهد ارتفاع في الإيرادات ليحقق 214 ألف جنيه، ووصلت إيرادات فيلم «بعد الشر» 88 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي إيرادات قدرت بـ 59 ألف جنيه مما جعله في المركز الرابع.

«ساعة إجابة» يسجل تراجعا في الإيرادات اليومية بالسينمات

حقق فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان ارتفاع يقارب الـ 5 آلاف جنيه، حيث ارتفعت إيراداته عن يوم الجمعة لـ 47 ألف جنيه، بدلا من 41 ألف جنيه عن يوم الخميس، وجاءت إيرادات «ب 19» محققة 5 آلاف جنيه، يليه فيلم «ابن الحاج أحمد» بـ 5.850 جنيه، أما «مغامرات كوكو» حقق 399 جنيها.

ويعتبر فيلم «ساعة إجابة» هو العمل الوحيد الذي سجل تراجعا في الإيرادات من 241 جنيها عن يوم الخميس مقابل 172 جنيها عن يوم الجمعة.