47 ألف جنيه إيرادات فيلم هارلي في دور العرض خلال يوم واحد

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ47 ألفًا و272 جنيهًا، ويأتي في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما والتي تضم 9 أفلام، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات هارلي لتتجاوز 35 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

قصة فيلم هارلي

تدور الأحداث في الفيلم عن عالم الإدمان والمخدرات، من خلال هارلي ويقوم بدوره محمد رمضان، الذي يتورط مع إحدى العصابات، وتحدث مفاجآت صادمة في حياته منها وفاة شقيقه، ومن ثم تنقلب الأمور ويدخل في معارك حامية.

أفلام السينما

في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، يأتي فيلم شوجر دادي في المركز الأول، يليه أفلام يوم 13، بعد الشر، رهبة، 19 ب، ابن الحاج أحمد، مغامرات كوكو، ساعة إجابة.