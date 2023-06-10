29.4 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم «يوم 13» منذ بداية عرضه في السينما

حقق فيلم «يوم 13»، في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023، على مدار 7 أسابيع، إيرادات بلغت 29 مليونا و400 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم «يوم 13» يحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية

ويأتي فيلم «يوم 13» في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، فيما يحتل فيلم «شوجر دادي»، المركز الأول، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، وفي المركز الثالث علي ربيع بفيلم «بعد الشر»، وفي المركز الرابع أحمد الفيشاوي بفيلم «رهبة»، ومحمد رمضان بفيلم «هارلي» في المركز الخامس، وسيد رجب وناهد السباعي في المركز السادس بفيلم «19 ب»، وشيكو في المركز السابع بفيلم «ابن الحاج أحمد»، و«مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة» في المركزين الثامن والتاسع.

أحداث فيلم «يوم 13»

«يوم 13» هو أول فيلم رعب بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط، حسب ما أعلنت الشركة المنتجة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة من خلال قصر مسكون بالأرواح تحدث بداخله أمور غير مألوفة تنذر بوقوع كارثة، ويعود الشاب عز الدين ويقوم بدوره أحمد داوود الوريث الوحيد للقصر، من الخارج لبيعه، ولكن تحدث أمور ليست في الحسبان تقلب حياته وتنتهي بطريقة مأساوية.

أبطال فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبد الله.