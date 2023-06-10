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329 ألف جنيه إيرادات فيلم شوجر دادي في السينما خلال 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
03:23 م | السبت 10 يونيو 2023
أبطال فيلم شوجر دادي

أبطال فيلم شوجر دادي

حقق فيلم شوجر دادي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بنحو 329 ألفًا و526 جنيهًا، ويحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مشيرًا إلى أن حصيلة إيرادات الفيلم جاءت على مدار الأسبوعيين الماضيين منذ انطلاق عرضه بالسينما، بنحو 5 ملايين جنيه.

أحداث فيلم شوجر دادي

تأتي أحداث فيلم شوجر دادي، من خلال إطار كوميدي، وتناول أزمة منتصف العمر وما يترتب عليها من مواقف غير متوقعة تقلب الأحداث رأسًا على عقب، وقيام زوج بالانغماس في مغامرة غير محسوبة، وتدور الأحداث داخل مدينة ساحلية، وكان الفيلم يحمل في البداية اسم سهل حشيش.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، مي الغيطي، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

تكرار التعاون

في عام 2021 التقت ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، في فيلم ماما حامل، تأليف أيضًا لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشاركهم البطولة محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

 

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بقلم هبة أمين