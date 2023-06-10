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الأهلي والزمالك يتنافسان لضم موهبة إنبي.. شوبير يكشف التفاصيل

كتب:

مصطفى جمال
07:01 ص | السبت 10 يونيو 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، يتنافسان بشدة على الظفر بخدمات اللاعب الصاعد محمد حمدي، نجم فريق إنبي ومنتخب مصر للشباب، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

شوبير: نجم إنبي لم يوقع للأهلي أو الزمالك

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» : «افتكروا الولد ده محمد حمدي، الذي ظهر بشكل مفاجئ مع فريق إنبي، بعدما ظهر مع منتخب مصر تحت قيادة الكابتن محمود جابر، ورغم خسارة بطولة أفريقيا لكن ممكن تفقد بطولة وتكسب لاعب».

وأضاف: «لاعب إنبي لم يوقع لأي من القطبين سواء الأهلي أو الزمالك، لكنه مثار اهتمام كبير من جانب الناديين».

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