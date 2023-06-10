الكشف على 1734 حالة بقافلة علاجية بقرية رسلان بمركز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية بقرية رسلان

وأعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، عن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية رسلان بمركز المنيا، مكونة من 5 عيادات في 7 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث جرى الكشف على 1734 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها.

كما جرى الكشف عن 272 حالة جراحة، 530 حالة أطفال، و172 باطنة، و66 نساء تنظيم الأسرة، و55 أسنان، 63 قلب، 237 رمد، 217 جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 84 تحليلا متنوعاً، و5 حالات أشعة سينية، و89 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتستهدف القوافل الطبية المجانية التي تطلقها وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة القرى الأكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، حيث جرى الكشف على كافة فئات المواطنين، ويتم تقديم ندوات تثقيف صحي، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، مع صرف جميع الأدوية بالمجان.