محافظ المنيا يراجع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

أشرف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على وضع اللمسات النهائية لاستعدادات المحافظة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، وتبدأ الإثنين 12 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 13 من الشهر المقبل.

قال محافظ المنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفاً و704 طالبا منهم 22 ألفا و937 طالبا علمي علوم، و2443 طالبا علمي رياضة، و15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

تجهيز 38 استراحة لاستقبال المراقبين

قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 38 استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين المشرفين على 100 لجنة عامة داخل 9 إدارات تعليمية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية تكون على اتصال مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة والعمل على حلها فورا.

تركيب المظلات أمام بوابات اللجان

وانتهت الوحدة المحلية في سمالوط من تركيب المظلات أمام بوابات اللجان لحماية الطلاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الدخول والخروج، ووضع حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم حركة الطلاب على مسافات آمنة بينهم، كما جرى التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

إعداد وتجهيز 8 لجان بدائرة المركز

وإلى ديرمواس جنوبا حيث جرى الانتهاء من إعداد وتجهيز 8 لجان بدائرة المركز، وإقامة مداخل من الفراشة والمظلات أمام المدارس للوقاية من حرارة الشمس، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، والاهتمام بإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمدارس، والتنسيق مع شركتي الكهرباء والاتصالات لتلافي الأعطال، والترتيب مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف وإدارة المرور للتأكيد على تمام الجاهزية لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء أداء الامتحانات.