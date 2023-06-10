19 منفذا تطرح اللحوم البلدي بـ260 جنيها في المنيا

أطلقت محافظة المنيا مبادرة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث أعلنت الوحدات المحلية في عدة مراكز عن افتتاح 19 منفذًا لبيع اللحوم البلدية بسعر 260 جنيهًا، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين وتوفيرها بأسعار معقولة لتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يتم تم التنسيق مع الجزارين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في القرى والمدن المختلفة، وتتم متابعة هذه المنافذ بشكل يومي بمشاركة الإدارة البيطرية وإدارة ومباحث التموين للتأكد من صلاحية اللحوم وجودتها.

افتتاح 8 منافذ في مطاي

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي عن افتتاح 8 منافذ لبيع للحوم البلدية بسعر 260 جنيها للكيلو في قرى: حلوه، بردنوها، أبوان، أبو عزيز، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

أعلنت الوحدة المحلية في ديرمواس عن افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وتوزعت هذه المنافذ على 2 منفذ في المدينة ومنفذ واحد في كل وحدة محلية قروية.

وفى مركز المنيا، تم افتتاح منفذ لطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بقرىة صفط الخمار، حيث يتم متابعة هذه المنافذ بشكل يومي بمشاركة الإدارة البيطرية وإدارة ومباحث التموين للتأكد من صلاحية اللحوم وجودتها، وكذلك متابعة الذبح بالسلخانة وتوافر شهادات صحية للجزارين والإلتزام بالبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للحد من ارتفاع الأسعار.

افتتاح منفذين بقريتي أبو جرج والقيس

وفي مركز بني مزار، تم افتتاح منفذين بقريتي أبو جرج والقيس لطرح اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو في إطار مبادرة محاربة الغلاء والتخفيف عن المواطنين، وتأكيداً على دور المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين، حيث يتم ذبح وتوزيع اللحوم تحت إشراف الطب البيطري والوحدات المحلية.

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط منفذًا لبيع اللحوم البلدية في قرية بني غنى، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وضمان الرقابة الفعالة على المنافذ والأسواق والأسعار.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات التجارية. تهدف هذه الجهود إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير اللحوم البلدية بأسعار معقولة تحت إشراف طبي بيطري ووحدات محلية.