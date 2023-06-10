«الصحة» توجه تعليمات مهمة لمرضى السكر قبل السفر للحج

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة تعليمات نصائح مهمة لمرضى السكر المسافرين لأداء مناسك الحج 2023؛ تجنبا لحدوث أي مضاعفات خلال أداء فريضة الحج له، مشددة على أنه يجب على الحاج إبلاغ رفقائه وطبيب البعثة بأنه مريض السكر.

تعليمات لمرضى السكر خلال مناسك الحج

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لابد من وضع سوار حول المعصم أو بطاقة تعريفية تفيد بأنه مريض السكر، ونوع وجرعة العلاج الذي يتناوله، وقياس معدل السكر يوميا وبانتظام، مشددة على أهمية اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الموضعية لعلاج التهاب الجلد بعد استشارة الطبيب.

وأضافت أنه لابد من العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمياتها بلبس جوارب وحذاء جلدي مناسب، مشيرة الى أهمية شرب الماء بكميات مناسبة وأخذ كميات كافية من الدواء واتباع نظام غذائي وفقا لإرشادات الطبيب.

العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمياتها بلبس جوارب

كما نصحت الحاج المصاب بمرض السكر، باستخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الشفرة لتفادي الجروح، مشددة على أهمية استشارة الطبيب إذا شعر بأي أعراض نقص في السكر أو مضاعفات مثل التهابات وتقرحات الجلد.

وشددت على ضرورة اصطحاب قطع الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها عند الشعور بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم، لافتة الى أنه يمكن التواصل مع مرضى السكر من خلال الخطوط الساخنة المعلنة من قبل وزارة الصحة لبعثة الحج.