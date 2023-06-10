«الداخلية» تحتفي بأول أفواج ضيوف الرحمن.. والحجاج يوجهون الشكر لقيادات لوزارة

شاركت قيادات وزارة الداخلية في الاحتفاء بسفر أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من بعثة القرعة لعام 1444هـ / 2023 م، في قاعة المواسم بمطار القاهرة الدولي، وذلك قبل السفر إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام، تزامنا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية اليوم، لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وواصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج بيت الله الحرام، وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.