رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تحتفي بأول أفواج ضيوف الرحمن.. والحجاج يوجهون الشكر لقيادات لوزارة

كتب:

محمد بركات
05:44 م | السبت 10 يونيو 2023
ول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

ول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

شاركت قيادات وزارة الداخلية في الاحتفاء بسفر أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من بعثة القرعة لعام 1444هـ / 2023 م، في قاعة المواسم بمطار القاهرة الدولي، وذلك قبل السفر إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام، تزامنا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية اليوم، لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة. 

وواصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج بيت الله الحرام، وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

اقرأ المزيد:

بدء رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي الأربعاء

لو قدمت في قرعة الحج ومتقبلتش.. كيف تسترد أموالك مرة أخرى؟

رد جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي الأسبوع المقبل

بدء صرف رسوم جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج الأسبوع المقبل
بقلم محمد بركات