«الداخلية» تحتفي بأول أفواج ضيوف الرحمن.. والحجاج يوجهون الشكر لقيادات لوزارة
كتب:
محمد بركات
05:44 م | السبت 10 يونيو 2023
ول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة
شاركت قيادات وزارة الداخلية في الاحتفاء بسفر أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من بعثة القرعة لعام 1444هـ / 2023 م، في قاعة المواسم بمطار القاهرة الدولي، وذلك قبل السفر إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام، تزامنا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية اليوم، لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.
وواصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج بيت الله الحرام، وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.