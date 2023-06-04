بدء رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي الأربعاء

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن للمواطنين الذين تقدموا للحج السياحي هذا العام ولم يُوفقوا في القرعة، وعددهم يقترب من 58 ألفا، التوجه إلى فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية، لصرف مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يونيو الجاري.

صرف جدية الحجز ببطاقة الرقم القومي

وأضاف «عمارة»، خلال الكتاب الدوري الذي عممه اليوم على كل شركات السياحة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بفرصة الحج السياحي هذا العام سيستردون قيمة رسوم جدية الحجز التي دفعوها من فروع بنك مصر بموجب أصل بطاقة الرقم القومي، لافتا إلى أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم بلغت 40 ألف جنيه، ولبرامج الحج الاقتصادية «بري واقتصادى طيران» 20 ألفا.

16 ألف فائز بقرعة الحج السياحى هذا العام

ومن جهته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة،إن عدد الذى تقدموا للحج السياحى لهذا العام بلغ نحو 73 ألفا و874 مواطنا، فاز منهم بفرصة الحج خلال القرعة الإلكترونية التي أجريت يوم 30 أبريل الماضي نحو 16 ألفا، موضحا أن كل من تقدم للحج السياحي هذا العام قاموا بسداد مبالغ جدية الحجز كأحد شروط وضوابط التقدم للحج السياحي.