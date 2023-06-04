لو قدمت في قرعة الحج ومتقبلتش.. كيف تسترد أموالك مرة أخرى؟

يسعى المتقدمون لقرعة الحج السياحي اللذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة إلى استرداد المبالغ الخاصة بهم في قرعة الحج نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما صرح به محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية.

حالات استبدال غير الفائزين

وأضاف «اعزت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبالغ الخاصة بجدية الحجز كان من المقرر ن يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انتهاء قرعة الحج والتي أجريت 30 أبريل الماضي، إلا أنه تعذر صرفها بسبب عدم إمكانية الفائزين بتكملة إجراءات السفر سواء بوفاتهم أو صدور أحكام ضدهم تمنعهم من السفر، وهو ما تسبب في تأخير صرف تلك المبالغ ليوم 7 أو 8 يونيو الجاري.

نحو 58 ألف مواطن يستردون رسوم جدية الحجز

وأشار إلى أنه فور إعلان وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة موعد صرف رسوم جدية الحجز لغير الفائزين، سيبدأ نحو 58 ألف مواطن التوجه إلى فروع بنك مصر بالقاهرة أو بالمحافظات لصرف مبلغ جدية الحجز الذي تم دفعه عند التقدم وفقا للمستوى الذي تقدم له.