بدء صرف رسوم جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج الأسبوع المقبل

قال فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن 57 ألفا و874 مواطنا ممن لم يُوفقوا في قرعة الحج السياحي سيبدأون الأسبوع المقبل في استرداد رسوم جدية الحجز التي دفعوها، عبر فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.

الحصول على مبلغ جدية الحجز من بنك مصر بالرقم القومي

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن المواطنين سيتحصلون على مبالغ جدية الحجز التي دفعوها من بنك مصر بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، لافتا إلى أن كل المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي هذا العام، وعددهم نحو 73 ألفا و874 مواطنا، دفعوا عند التقدم للحج السياحي رسوم جدية حجز مقدارها 20 ألف جنيه لكل متقدم للبرامج الاقتصادية (بري واقتصادي طيران)، و40 ألفا لكل متقدم لبرنامج 5 نجوم.

الفائزون في القرعة سددوا كامل قيمة برامج الحج

وأشار إلى أن مبالغ جدية الحجز بالنسبة للمواطنين الذين فازوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام، وعددهم نحو 16 ألف مواطن، تم تحويلها إلى شركات السياحة المنظمة للبرامج كونها جزء من تكلفة البرنامج، مشيرا إلى أن كل الفائزين بالحج السياحي سددوا قيمة كامل برنامج الحج إلى شركات السياحة المنظمة، وفقا للمستوى الذي تقدموا له.

وأوضح، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام بدأت في السفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة والمدينة هذا العام، موضحا أن عمليات معاينة السكن ستستمر حتى الانتهاء من حجز كل أماكن إقامة حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية.