رئيس وزراء كندا: سنقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أعلن أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا لمساعدتها في أزمتها ضد روسيا.

وأضاف ترودو: «سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين، كما سنقدم 5 آلاف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها في الأزمة ضد روسيا».

زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الكندي لكييف

ووصل رئيس الوزراء الكندي إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة؛ لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي لدعمها في مواجهة روسيا.