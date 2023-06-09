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بوتين: أوكرانيا قادرة على الهجوم المضاد.. ونعاني من نقص في الأسلحة الحديثة

كتب:

عمرو حسني
07:34 م | الجمعة 09 يونيو 2023
بوتين

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يمكن الجزم أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ فعليًا، لافتا إلى أن الأوكرانيين لم يحققوا أي نجاح بالهجوم المضاد.

قدرة أوكرانيا على الهجوم

وأضاف بوتين في بيان له بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ما تزال تمتلك إمكانيات الهجوم، لافتا إلى أن روسيا تعاني من نقص في الأسلحة الحديثة، موضحا في الوقت ذاته أن صناعتها تحدث بسرعة.

وتابع الرئيس الروسي: «أوكرانيا تتكبد خسائر كبيرة بواقع 3 جنود مقابل جندي روسي»، في الوقت الذي ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار مخصصة للدفاع الجوي.

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بقلم عمرو حسني