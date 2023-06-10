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عدم اختصاص مجلس الدولة بوقف حكم إعدام

كتب:

محمد عيسى
05:11 م | السبت 10 يونيو 2023
الضحية نيرة أشرف

الضحية نيرة أشرف

قضت محكمة مجلس الدولة، منذ قليل، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.

وتقدم المحامي خالد البري، في وقت سابق، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين الكشف الطبي علي محمد عادل والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.