أحمد فهيم وتامر فرج وبسنت حاتم أبرز المنضمين حديثا لحكاية «آخر نفس»

انضم عدد من الفنانين مؤخرا لحكاية «آخر نفس» ضمن أحداث مسلسل «حدث بالفعل»، حيث انضم الفنان أحمد فهيم، وتامر فرج، وبسنت حاتم، حيث يشارك في هذه الحكاية الفنانة آية سماحة، ومطرب الراب شاهين.

تفاصيل الحكاية الأخيرة من مسلسل حدث بالفعل

من المقرر انطلاق تصوير الحكاية الأخيرة من مسلسل حدث بالفعل الأسبوع المقبل تحت قيادة المخرج وائل فرج، وهي التجربة الأولى له داخل هذا العمل والمسلسل إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويضم العمل في حكاياته الأخرى عددا من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.