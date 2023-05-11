فاطمة مصطفى تكرم أحمد فهيم في «الراديو بيضحك» على 9090 (فيديو)

حصل الفنان أحمد فهيم، على تكريم خاص من الراديو 9090، إذ سلمته له الإذاعية فاطمة مصطفى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان.

وتحدث أحمد فهيم، خلال اللقاء عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة»، وتألق من خلاله بشخصية «سيد» شقيق بطل العمل محمد رمضان، على الرغم من تخوفه كثيرا من هذا الدور في البداية.

اتصال محمد سامي بـ أحمد فهيم

وعن اختياره للدور، قال أحمد فهيم، إنه تلقى اتصالا من قبل المخرج محمد سامي، قبل بدء التصوير بيومين، وشرح له الفكرة وأقنعه بالدور ووافق على الفور، وكان أول مشهد تصوير له في «جعفر العمدة» ضرب وداد «جوري بكر» بالقلم داخل منزل والدها فتوح أحمد.

وصرح فهيم، خلال اللقاء بأن هناك الكثير من المشاهد الصعبة نفسيا عليه، والتي جسدها ضمن أحداث المسلسل، كان أبرزها مشهد رقص زوجته وداد «جوري بكر» في الشباك بعدما خلعته وتزوجت من شوقي «منذر رياحنة»، موضحا: «الحمدلله من تركيزي الصادق وصل إحساسي للناس بهذا الشكل».

اتفاق على مشهد الخناقة

وكشف فهيم، مفاجأة في مشهد الخناقة «بالشلوت» بين سيد وشقيقه جعفر العمدة أثناء خناقتهما مع منذر رياحنة، وقال إن هذا المشهد تم الاتفاق عليه بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وكان من أهم مشاهد المسلسل ونجح بشكل كبير بين الناس.

وعن صلة القرابة التي تجمعه بالنجم الراحل خالد صالح، أوضح أن المقارنات التي وضعته مع خالد صالح شرف كبير له، وأنه فخور وشعر بسعادة غامرة لأنه كان سببا في أن يترحم الناس على النجم خالد صالح في هذا الشهر الكريم.

وبعد انتهاء الحلقة، قامت الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج «الراديو بيضحك» بتكريم الفنان أحمد فهيم تقديرا لنجاحه الجماهيري خلال الشهر الكريم.

يذكر أن «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب «سعدى – جوهر» برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض حصريا على قناة dmc، بالتزامن مع منصة WATCH IT.