بدء تسليم ملفات الشهادة الإعدادية للطلاب بسوهاج غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن بدء تسليم ملفات الشهادة الإعدادية للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الحالي بداية من غدا الأحد، من مقر المدارس الإعدادية إذا لم تكن المدرسة تم سليمها لامتحانات الشهادة الثانوية، كمقر امتحاني أو مبيت ملاحظين، وفي حال تم تسليمها يتم توجه الطالب إلى مجمع المدارس التابع له المدرسة للحصول على الملف.

مدارس التمريض بسوهاج

وأوضحت المديرية أن تسليم الملفات حتى يتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام من التقديم إلى المدارس التي يرغبون بالالتحاق بها سواء المدارس الثانوية العامة بالمحافظة أو بدائل الثانوية العامة بالمحافظة التي من بينها مدارس التمريض البالغ عددها 15 مدرسة للفتيات والبنين بمختلف مراكز سوهاج، حيث ينتظر طلاب محافظة سوهاج الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة قريبا لهذا العام.

طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج

وكان قد شارك بامتحانات الشهادة الإعدادي في محافظة سوهاج، لهذا العام 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، فى 476 لجنة مقسمين على 3 قطاعات قطاع جنوب وقطاع وسط وقطاع شمال.