تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

رصدت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، محاولة 4 طلاب من لجان إدارة ساقلتة التعليمية، و4 طلاب من لجان إدارة سوهاج التعليمية للإخلال بنظام الامتحانات، وتصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات، وجرى تحريز هواتفهم المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكيل تعليم سوهاج يتفقد الشهادة الاعدادية

وتفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية صباح اليوم الخميس، لجان سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد مالك عبدالرحمن الإعدادية المشتركة بالهماص بإدارة المنشاة التعليمية.

متابعة الامتحانات بسوهاج

واطمأن وكيل التعليم سوهاج خلال تفقده للجان الامتحانات على انتظام اللجان، وتواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات، والتزام الجميع بكل المسئوليات والمهام المكلفين بها والقواعد المنظمة للامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع اللجان وتذليل أي مشكلات طارئة فورًا لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في يسر.

تيسير العملية الأمتحانية

من جانبه أكد الأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية علي أنه يجرى تنفيذ جميع تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بكافة لجان محافظة سوهاج.