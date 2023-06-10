انقلاب سيارة محملة بالمشروبات الغازية على طريق الإسماعيلية

تعرضت سيارة ربع نقل اليوم السبت للانقلاب على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي محملة بكمية كبيرة من المشروبات الغازية بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل قرب مركز ومدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية الزقازيق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث نقلت سائق السيارة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ونجحت جهود قوات الشرطة في الإسماعيلية في إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية بعد توقفه جزئيا بسبب الحادث وانتشار زجاجات المياه الغازية على الطريق.

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس، إن حالة السائق شبه مستقرة ويجري إجراء الطوارئ اللازمة له وإجراء التحاليل اللازمة له.

مصرع طفل صدمته سيارة علي طريق الإسماعيلية الصحراوي

ولقي طفل في العقد الثاني من العمر مصرعه في الإسماعيلية جراء حادث مروري على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب قرية المنايف في أبوصوير قبل عدة أيام نقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات، وأمرت جهات التحقيق بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.

وقالت المصادر إن الطفل يدعى أحمد محمد عبد المنعم 15 سنة مقيم بقرية الواصفية التابعة لدائرة مركز أبوصوير.