أخصائية علاقات أسرية: لا بد من الحفاظ على المكانة الاجتماعية بين الآباء والأبناء

قالت ليلى فرج، أخصائية العلاقات الأسرية، إن الحياة الأسرية اختلفت عن السنوات السابقة، ويجب أن يواكب الأجداد والآباء مستجدات العصر في تعاملاتهم مع الأبناء والأحفاد، متابعة «يجب الحفاظ على المكانة الاجتماعية والمسافات بين الآباء والأطفال حتى بنظرة العين أو التلامس».

طريقة التربية المتبعة مع الأبناء

وأوضحت «فرج» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أنه لا بد من الاستمرارية في طريقة التربية المتبعة مع الأبناء والقائمة على الاحترام منذ نعومة أظافر الطفل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

متابعة أخبار الموضة والأزياء

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.