تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني.. «تتغير من وقت لآخر»

تتطور الحالة الصحية للفنان أحمد هاني من ساعة لأخرى بعد إصابته أمس الجمعة، في حادث أليم، ونقل على أثره لمستشفى الجزيرة بمنطقة فيصل.

شريف أحمد صديق الفنان أحمد هاني، كشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد هاني في تصريح للوطن، قائلا: «الحالة تتغير من ساعة لأخرى ولكنها حاليا مستقرة بعد أن أجرى عملية جراحية فور وصوله للمستشفى والجميع هنا يدعو له بالشفاء ولكنه لا يزال في العناية المركزة».

النقابة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد هاني

وكان الفنان الدكتور أشرف زكي، أرسل وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إلى المستشفى المحتجز به أحمد هاني للاطمئنان عليه، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية، بالإضافة إلى إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة والمساعدة في حال أن لزم الأمر أي أمور جديدة.

الفنان أحمد هاني يتعرض لحادث سير

يذكر أن الفنان أحمد هاني، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أهم أعماله الدرامية؛ ريا وسكينة، والقطة العميا، وكذلك مسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش.