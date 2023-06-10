«الممثلين»: استقرار حالة الفنان أحمد هاني بعد إجراء جراحة إثر حادث سير

قال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان أحمد هاني، تشهد استقرارًا في الوقت الحالي، بعد خضوعه أمس الجمعة، لجراحة عاجلة إثر بعد تعرضه لحادث سير، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة فيصل في الجيزة.

الحالة الصحية للفنان أحمد هاني

وتحدث عضو نقابة الممثلين، في تصريحات لـ«الوطن» عن الحالة الصحية للفنان أحمد هاني: «الحمد لله الحالة مستقرة»، وذلك بعد ساعات من إجراء الجراحة ودخول غرفة العناية المركزة.

وفد نقابة الممثلين يدعم أسرة الفنان أحمد هاني بالمستشفى

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، قد أرسل وفدًا من النقابة إلى المستشفى الذي نُقل إليه الفنان أحمد هاني، بعد تعرضه لحادث سير، للوقوف بجوار الأسرة وإنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة.

الفنان أحمد هاني يتعرض لحادث سير

وفي صباح يوم الجمعة، أعلن عدد من أصدقاء الفنان أحمد هاني، تعرضه لحادث سير، وجرى نقله لمستشفى بمنطقة فيصل، وأكدوا وقتها أنه في حالة خطرة.