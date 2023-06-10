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تامر حسني يكشف عن صورة جديدة من فيلم تاج: «خلاص هانت»

كتب:

ياسمين محمود
06:18 م | السبت 10 يونيو 2023
تامر حسني

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صورة جديدة من فيلم تاج، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم تاج وعلق عليها قائلًا: «من تصوير فيلم تاج، خلاص هانت إن شاء الله، نهاركم جميل وكله رزق ليكم إن شاء الله».

فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من نجوم الفن والفيلم من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

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