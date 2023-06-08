تامر حسني يروج لفيلم تاج: يلا استعدوا

روج الفنان تامر حسني، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم تاج، ويُشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ضمن 5 أفلام أخرى، لمجموعة من النجوم، مثل «بيت الروبي» بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور مع صُناع العمل، وعلق عليها قائلًا: «أجمل روح مع أخواتي وحبايب قلبي فريق فيلم تاج، يلا استعدوا في جديد كل شوية إن شاء الله».

تفاصيل فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

عرض فيلم تاج في 80 دار عرض

ومن المُقرر عرض الفيلم في أكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكلٍ كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، بأوقات قريبة من بعضها.