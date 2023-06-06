محمد أبو داود ينضم لأبطال فيلم «تاج» مع تامر حسني

يواصل الفنان تامر حسني، تصوير فيلمه الجديد «تاج»، المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك القادم، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

محمد أبو داود يبدأ تصوير فيلم تاج

وذكر مصدر لـ«الوطن»، أنَّ الفنان محمد أبو داود انضم لأبطال فيلم «تاج» بجانب أبطال العمل، وبدأ تصوير مشاهده منذ أيام قليلة ماضية، كما تم التعاقد مع دينا الشربيني وهالة فاخر في وقت سابق.

تفاصيل شخصيات فيلم تاج

وكانت الفنانة دينا الشربيني، كشفت عن شخصيتها في فيلم «تاج» في بيان صحفي، إنّها تُجسد دور مدرسة موسيقى في فيلم «تاج» ويجمعها قصة حب مع تامر حسني، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال إعجاب الجمهور.

كما يجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

عرض فيلم تاج لتامر حسني في 80 دور سينما خلال عيد الأضحى

وكان رامي عجلان، مدير إدارة الإنتاج في الشركة المنتجة لفيلم «تاج» بطولة تامر حسني، قال إنَّه تقرر عرض العمل بموسم عيد الأضحى بشكل رسمي، مُشيرًا إلى أن الأبطال انتهوا من التصوير بنسبة تتعدى 80%، ويتبقى أيام قليلة على الانتهاء بشكل كامل، قائلا:«فيلم تاج له ميزانية كبيرة، نظرًا لأعمال الجرافيك، إذ سيُفاجئ الجمهور بشكلٍ كبير، بسبب التطور في المعدات المستخدمة في تصويره، والذي اعتنت به مخرجته سارة وفيق».