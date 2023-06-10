عاصي الحلاني يطلق أغنية «عرس قلبي» بعد إهدائها لابنته «ماريتا»

يطلق الفنان عاصي الحلاني، مساء اليوم، أغنيته الجديدة «عرس قلبي» التي أداها لأول مرة في حفل زفاف ابنته ماريتا في حفل الزفاف الكبير الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي.

أغنية الزفاف تم تسجيلها في بيروت

الأغنية سيتم إطلاقها عبر المنصات السمعية وقناته على «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان أحمد عبد النبي وتوزيع طوني سابا وماسترينح محمد المقهور وتم تسجيلها باستوديو طوني سابا ببيروت.

الأغنية من كلمات وألحان أحمد عبد النبي

يذكر أن الفنانة ماريتا الحلاني هي ابنة الفنان الكبير عاصي الحلاني، قد زفت لزوجها خلال الساعات الماضية في حفل زفاف كبير حضره نخبة من أهم فناني لبنان.

زواج ماريتا الحلاني

كانت ماريتا الحلاني قد تزوجت من الشاب كميل أبي خليل، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.