القاهرة الإخبارية: سودانيون يستغلون «هدنة 24 ساعة» للنزوح إلى مناطق آمنة

اعتباراً من دقات الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم، دخلت هدنة جديدة بين طرفي الاشتباكات في السودان حيز التنفيذ، يلتزم خلالها الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار، في جميع أنحاء البلاد، لمدة 24 ساعة.

المواطن السوداني استغل الهدنة القصيرة

وبحسب عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، فإن الساعات الماضية شهدت عمليات نزوح للمواطنين من مناطق الاشتباكات والاتجاه إلى مناطق أخرى آمنة، باتجاه شمال الخرطوم، لافتًا إلى أن كثيراً من المواطنين السودانيين يستغلون الهدنة القصيرة لمدة 24 ساعة، للخروج من مناطقهم، خوفًا من تجدد المعارك بعد انتهاء الهدنة.

وأكد «الجندي» أن الساعات الماضية، وتحديدًا منذ ما يقارب 4 ساعات ونصف الساعة، توقف تحليق الطيران الحربي، وكذلك القصف المدفعي من قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية تجاه أهداف محددة سابقًا في محلية الخرطوم بحري، ومحلية الخرطوم.

أهداف في محلية شرق النيل

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن هناك التزامًا تامًا بالهدنة في مدينة أم درمان في جميع الأذرع التي تشهد عمليات عسكرية، لافتًا إلى أنه قبل الهدنة بنصف ساعة، جرى قصف مدفعي وتحليق بالطيران على أهداف في محلية شرق النيل.

وتابع أن القصف استهدف مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن الهدنة والإشادة بالالتزام بها، بعدما تضرر المواطن السوداني من صوت المدفعيات.