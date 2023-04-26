«الهلال الأحمر»: خدمات علاجية وغذائية وتأهيل الفارين من مناطق الاشتباكات في السودان

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصرى عن إقامة مركزَى إغاثة بمعبرى «أرقين وقسطل» البريين، لاستقبال وتقديم الخدمات للنازحين وكذلك للمصريين القادمين من السودان، حيث يقدم المركز الإغاثى بمنفذ «أرقين» الخدمات اللوجيستية والعلاجية لأكثر من 1000 شخص يومياً، وثلاثة أنواع من الدعم الأول: دعم لوجيستى، يشمل تقديم الأغطية والأغذية وهواتف للاتصال ووسائل الانتقال، والثانى الدعم العلاجى، ويقدم من خلال عيادتين طبيتين فى مختلف التخصصات.

وقالت الجمعية، فى تقرير صادر عنها، إن الدعم الثالث التى تقدمه الجمعية للنازحين والمصريين العائدين من السودان، هو دعم نفسى للفارين من مناطق الاشتباكات حيث تتم تهدئتهم ومحاولة إزالة الصورة الذهنية لمشاهد الدم والقتل، مؤكدة أن التنسيق يتم على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصرى والعديد من الشركاء المعنيين بالأزمة والتنسيق مع سفارة مصر بالسودان. وأشارت الجمعية إلى أن الهدف الرئيسى من حملات الدعم هو محاولة تخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين، وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية، وتذليل العقبات للمواطنين السودانيين أو الجاليات الأخرى.

وكشفت «الهلال الأحمر» أنه منذ إطلاق حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، حرصت على نشر العديد من النصائح للمصريين فى السودان، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أبرزها أنه فى حال سماع أصوات إطلاق نار أو دوى انفجارات فى مكان قريب، يجب البقاء بعيداً عن النوافذ والأبواب، والأفضل البقاء فى أبعد غرفة عن الشارع، فضلاً عن عدم محاولة استراق النظر للخارج، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل.

كما نصحت الجمعية بأنه فى حال وقوع أضرار فى مكان الإقامة نتيجة للقصف، يجب الانتظار حتى تهدأ الأمور، ثم استخدام كشاف صغير لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار، مشددة على ضرورة الاطلاع الدائم على مستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتواصل مع السفارة، وطلب تحديثات بخصوص الوضع الحالى فى منطقتك، والاستماع إلى نصائحهم.

ولم تكتفِ الجمعية بهذه النصائح أو إطلاق حملة الدعم، بل حرصت على توفير عدد من الخدمات، عبر الحدود المصرية السودانية، بمعبر أرقين، للمصريين القادمين من السودان، وتمثلت خدمات الجمعية فى توفير 10 أوتوبيسات، 6 منها لاستقبال المصريين العائدين، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة للمصريين فى السودان نحو 703 مستفيدين خلال الأيام القليلة الماضية. وبلغ عدد المصريين الذين تم استقبالهم 114 مصرياً قادماً من الأراضى السودانية، وتم تقديم وجبات جافة لهم، وحقائب نظافة، فضلاً عن توفير وسائل اتصال محلية لنحو 45 شخصاً و11 تذكرة قطار، وأوضحت «الهلال الأحمر» أنه تم استقبال 589 غير مصريين، وتوزيع وجبات جافة عليهم وحقائب نظافة. كما استقبلت الجمعية نحو 28 حالة دعم نفسى، و3 حالات تقصّ، و3 حالات تحتاج إلى خدمات إسعافات أولية.