ابن شقيق عبدالحليم حافظ يكشف عن تحضيرهم لفيلم عن العندليب.. ويرشح الغندور

كشف محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن استعدادهم خلال الفترة المقبلة، لعمل فيلم سينمائي لتجسيد السيرة الذاتية للعندليب، مشيرا إلى أن العمل الدرامي الذي قُدم من قبل لم ينجح.

أسرة عبد الحليم حافظ تجهز لعمل سينمائي

وقال شبانة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أجهز لعمل فيلم سينمائي يسرد السيرة الذاتية لعبد الحليم حافظ كاملة، وأرشح أن يكون البطل الفنان محمود الغندور، الذي لعب بطولة مسرحية حبيبتي من تكون، وهو أحد اكتشافات المخرج خيري بشارة، لأنه أحق فنان يجسد العندليب فى الوقت الحالي».

وأضاف أن مسلسل «العندليب» لم ينجح، لأن عبدالحليم حافظ لم يكن بهذا الشكل الذى أظهره المسلسل، وأن الفنان شادي شامل لم ينجح في تجسيد عبدالحليم حافظ.

تفاصيل مسلسل العندليب عام 2006

مسلسل «العندليب» طُرح عام 2006، والذي تدور أحداثه حول قصة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، على المستوى الشخصي والمهني، وذلك منذ بدايات حياته المبكرة وقصص نجاحاته الفنية حتى بات من أبرز نجوم الغناء.

وشارك في بطولة مسلسل العندليب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عبلة كامل، كمال أبورية، محمد الشقنقيري، لقاء الخميسي، شادي شامل، ناصر سيف، مجدي كامل، طارق لطفي، أميرة نايف، ناصر سيف، على حمدي، أحمد كامل، هشام عطوة، ومن إخراج جمال عبدالحميد.