موسم أفلام عيد الأضحى 2023.. بين الرومانسي والكوميديا والأكشن

بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم أفلام عيد الأضحى في دور العرض السينمائي، وتتنوع خريطة الأفلام هذا العام ما بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر إكس

يتنافس الفنان أحمد فهمي خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023 من خلال فيلم مستر إكس والذي يشاركه في البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، رحاب الجمل، محمود حافظ، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف هم: أكرم حسنى، مى عمر، عمرو يوسف، صبرى فواز، ريم مصطفى، أحمد فهيم، بيج رامى، حجاج عبدالعظيم، علاء مرسى، إخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أمانى التونسى، فكرة: محمد سويلم وفادى أبوالسعود، سيناريو وحوار: أمجد الشرقاوى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميديا.

فيلم بيت الروبي

ويتنافس الفنان كريم عبدالعزيز، خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023 من خلال فيلم بيت الروبي، والذي يشترك فيه مع كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، نور اللبنانية، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسى كوميدي.

فيلم ع الزيرو

كما ينافس الفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد ع الزيرو في موسم عيد الأضحى، والذي يضع حاليا اللمسات النهائية له، والذي يشاركه فيه بالبطولة ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

فيلم البعبع

الفنان أمير كرارة هو الآخر يتنافس خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بفيلم البعبع والذي يشاركه فيه بالبطولة كل من ياسمين صبري وهو أول عمل يجمعها مع «كرارة»، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية.