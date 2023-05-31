عرض فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبدالعزيز في أمريكا 30 يونيو.. كوميديا اجتماعية

يترقب جمهور الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، عرض فيلم «بيت الروبي» بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، اعتبارًا من يوم 30 يونيو، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك 2023.

ومن المُقرر الإعلان عن أماكن عرض فيلم بيت الروبي وكذلك المواعيد، خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث يأتي ذلك بعد عرض مجموعة من الأفلام المصرية في أمريكا خلال الفترة الماضية.

عرض فيلم «مستر إكس» قريبا

كما أعلنت شركة التوزيع عن عرض فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، أيضًا في بعض صالات السينما، خلال الفترة المُقبلة، إلا أنّ الموعد لم يُعلن حتى الآن.

يذكر أنّ «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

تعتمد قصة فيلم بيت الروبي، على أحداث كوميدية حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، ويعانون من مشكلة بسبب الإنجاب، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم «مستر إكس»

أما فيلم مستر إكس يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا؛ أبرزهم بيومي فؤاد، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل.