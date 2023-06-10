وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بأولاد صقر

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، حيث تم المرور على مستشفى أولاد صقر المركزي، والمركز الطبي الحضري بأولاد صقر، ومستشفى الصوفية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، بعد متابعته الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي.

تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أولاد صقر المركزي، بداية بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم العيادات الخارجية والمعامل والصيدليات، للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، وتوافر والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يكفي نهاية وبداية السنة المالية 2022/ 2023، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى بالأقسام الطبية، للتأكد من استيفائها للبيانات، وتدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها.

تطوير وحدة العناية المركزة الجديدة بتكلفة 10 ملايين

تفقد وكيل الوزارة وحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من 4 ملايين جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تلاحظ بعض الملاحظات في التشطيبات بالجزء الخارجي للعناية، ووجّه الدكتور هشام مسعود بسرعة تلافي هذه السلبيات مع مقاول المشروع، وموجهًا بالتشغيل التجريبي للعناية الجديدة، والتي بلغت القدرة الاستيعابية لها 21 سريرًا بدلاً من 15 سريرًا بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد 12 جهاز تنفس صناعي، وعدد 21 مونيتور.

ترشيد استهلاك المياه والكهرباء

شدد «مسعود» على أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمستشفى، مع تكليف مدير المستشفى بتجهيز مكان للأشعة العادية، داخل قسم العيادات الخارجية، لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الثالثة بمركز أولاد صقر الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية المركزي، تأكد خلالها من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية.